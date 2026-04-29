परिवार के इस सदस्य ने कराई सोनम रघुवंशी की जमानत, हत्याकांड के बाद तोड़ चुके थे सारे नाते

बता दें कि शिलांग पुलिस राजफाश कर चुकी है कि, इंदौर के सहकार नगर में रहने वाले राजा रघुवंशी की उसकी नवविवाहिता पत्नी सोनम ने हत्या की साजिश की थी। सोमवार को शिलॉन्ग के सत्र न्यायालय ने सोनम की जमानत अर्जी स्वीकार की। मंगलवार को सोनम के वही पिता देवी सिंह उसकी जमानत के लिए शिलांग पहुंचे, जो उससे सभी नाते तोड़ चुके थे। पिता ने न सिर्फ 50 हजार मुचलके पर बेटी की जमानत कराई, बल्कि शाम को जब सोनम जेल से बाहर आई तो देवी सिंह ही उसे लेने जेल पहुंचे। इस दौरान सोनम से मीडियाकर्मियों ने सवाल किए पर वो कुछ भी बोले बिना चुपचाप पिता के साथ किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। फिलहाल, न्यायालय के आदेश के मुताबिक सोनम शिलांग छोड़कर कहीं नहीं जा सकती।