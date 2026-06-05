चांद महाविद्यालय में पर्यावरण चुनौतियों पर व्याख्यान, समाधान पर मंथन

छिंदवाड़ा. माय भारत छिंदवाड़ा के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम अभिनव शिक्षण एवं जनकल्याण समिति के द्वारा स्थानीय शासकीय महिला आईटीआई में किया गया। भीम सिंह धुर्वे ने बताया की इस अवसर पर चित्रकला ,निबंध, गोष्ठी, पौधा रोपण किया गया। जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समाजसेवी श्यामल राव ने बताया की जड़ों के बगैर वृक्ष में बढ़ोत्तरी नही हो सकती। जड़ों से काटकर कोई भी वृक्ष जीवित नही रह सकता, हमारे लिए हमारी संस्कृति ही हमारी जड़ है और भारतीय संस्कृति की जड़ों में है वन, वृक्ष, पानी, भूमि, यानी की पूरी प्रकृति है। मुख्य अतिथि के रुप में होमगार्ड कमांडेंट स्नेहलता पाठ्या ने बताया की प्राकृतिक आभा और हरियाली से आच्छादित हमारी वसुंधरा धीरे धीरे मूल स्वरूप को खोती जा रही है, इसके संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करे। निबंध प्रतियोगिता में साक्षी ऊईके, कल्पना कुडोपा, रागिनी उईके , पलक कोशिक, रिशिका ठाकरे, को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।