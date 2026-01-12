मादक पदार्थ पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आरक्षक घायल, भाजपा पार्षद गिरफ्तार 2 फरार

Police Team Attack :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिलने पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिस ट्रैक्टर-ट्राली को चेकिंग के लिए रोका था, इसी दौरान कार से आए बदमाशों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिससे आरक्षक बहादुर डांगी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि, मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि दो फरार हो गए हैं। मामले में हैरानी की बात ये है कि, पकड़ा गया आरोपी भाजपा पार्षद है, जबकि फरार होने वाले दो आरोपियों में से एक कथित पत्रकार है। फिलहाल, पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।