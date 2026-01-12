12 जनवरी 2026,

सोमवार

रतलाम

मादक पदार्थ पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आरक्षक घायल, भाजपा पार्षद गिरफ्तार 2 फरार

Police Team Attack : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पुलिस ट्रैक्टर-ट्राली को चेकिंग के लिए रोका, इसी दौरान कार से आए बदमाशों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें आरक्षक घायल हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हो गए।

रतलाम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 12, 2026

Police Team Attack

रतलाम में पुलिस टीम पर हमला (Photo Source- Patrika)

Police Team Attack :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिलने पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पुलिस ट्रैक्टर-ट्राली को चेकिंग के लिए रोका था, इसी दौरान कार से आए बदमाशों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिससे आरक्षक बहादुर डांगी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि, मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि दो फरार हो गए हैं। मामले में हैरानी की बात ये है कि, पकड़ा गया आरोपी भाजपा पार्षद है, जबकि फरार होने वाले दो आरोपियों में से एक कथित पत्रकार है। फिलहाल, पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

बता दें कि, इस कार्रवाई में पुलिस ने झाबुआ जिले के कुम्हार मोहल्ला, थांदला निवासी वार्ड 12 के भाजपा पार्षद जगदीश प्रजापत को गिरफ्तार किया है। जगदीश के साथी राजेश डामोर और शाहिद पठान फरार हो गए हैं। तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार घटनाक्रम

पुलिस पर हमले से जुड़ा ये मामला रावटी थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले भग्गा सैलोद और भीमपुरा के बीच दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्प्रेस-वे का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध मादक पदार्थ भरकर धामनौद से झाबुआ जा रही है। सूचना पर रावटी थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गाडरिया के नेतृत्व में एसआई प्रेम सिंह हटीला, प्रधान आरक्षक आशीष धानक, आरक्षक बहादुर डांगी, प्रेम कटारा और अवधेश परमार के साथ पुलिस टीम भग्गा सैलोद 08 लेन क्षेत्र में पहुंची। यहां पुलिस ने संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली रोककर उसकी जांच की।

ट्रॉली में ऊपर से मक्के की कड़वी भरी थी, जिसके नीचे संदिग्ध माल होने की आशंका पर ट्रैक्टर को रोशनी वाले रेस्ट एरिया ले जाया जा रहा था। इसी दौरान झाबुआ की तरफ से आई एक काले रंग की कार में सवार बदमाशों ने ट्रैक्टर रोकते हुए कहा कि, ट्रैक्टर हम ले जाएंगे। इसपर पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए ट्रैक्टर ले जाने का विरोध किया। इसपर आरोपियों ने अभद्रता शुरू करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।

आरक्षक के हाथ-पैर में आई चोट

पुलिस के अनुसार कुछ ही देर में एक अन्य वाहन भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद दोनों वाहनों में सवार बदमाशों ने दोबारा ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इस हमले में आरक्षक बहादर डांगी को हाथ व पैर में चोट आई और वहीं ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया।

मौके पर पहुंचे SSP-DSP

ट्रैक्टर पलटने और आरक्षक के घायल होने पर आरोपी दोनों वाहन लेकर मौके से फरार हो गए, हालांकि पुलिस ने मौके से एक आरोपी 40 वर्षीय जगदीश पिता मोहनलाल प्रजापत निवासी थांदला, झाबुआ को दबोच लिया। लेकिन पूछताछ में उसने अपने साथियों के नाम राजेश डामोर और शाहीद बताए, जो फरार हैं। घटना की सूचना मिलते ही रतलाम से एएसपी विवेक कुमार, डीएसपी अजय सारवान समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और क्रेन बुलाकर ट्रैक्टर को सीधा कराया, जबकि घायल आरक्षक को एंबुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज रवाना किया।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली को रेस्ट एरिया में कड़वी खाली कर वीडियोग्राफी के साथ तलाशी ली गई, जिसमें कुछ नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी जगदीश प्रजापत, राजेश डामोर और शाहीद के खिलाफ बीएनएस की धारा 296(ए), 132, 121(2), 126(2), 324(4), 3(5) एवं 125 (ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

