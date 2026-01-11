11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कटनी

चोरों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा ये शहर, दिनदहाड़े लाखों की चोरी से मचा हड़कंप

Safest City For Thieves : शहर का बरही थाना क्षेत्र बना चोरों का सुरक्षित ठिकाना। दिनदहाड़े 1.70 लाख की चोरी से मचा हड़कंप। सत्यम हार्डवेयर के सामने अज्ञात चोर ने उड़ाया बैग। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस।

less than 1 minute read
Google source verification

कटनी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 11, 2026

Safest City For Thieves

चोरों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा कटनी (Photo Source- Patrika)

Safest City For Thieves : मध्य प्रदेश के कटनी शहर के अंतर्गत आने वाले बरही थाना इलाका इन दिनों चोर उचक्कों के लिए सुरक्षित पनाहगार बनता जा रहा है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने आमजन के साथ-साथ व्यापारी वर्ग को दहशत में डाल दिया है। ताजा मामला बरही-मैहर रोड का है, जहां दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बरही स्थित सत्यम हार्डवेयर के सामने एक अज्ञात चोर ने एक व्यक्ति का बैग चोरी कर लिया। बैग में करीब 1 लाख 70 हजार रुपए नगद रखे थे। हैरानी की बात ये है कि, चोरी की ये घटना रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हुई है, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, मझगंवा थाना बदेरा जिला मैहर में रहने वाले 48 वर्षीय प्रहलाद प्रसाद पटेल शुक्रवार करीब 2:30 बजे सत्यम हार्डवेयर के सामने किसी काम के चलते आए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने मौका पाकर उनका बैग चुरा लिया।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पीड़ित की शिकायत पर बरही पुलिस ने शनिवार रात 8:41 बजे अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस द्वारा घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि अज्ञात चोर की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

आमजन की मांग

दिनदहाड़े हुई इस चोरी की घटना से क्षेत्र के व्यापारियों और राहगीरों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह खुलेआम वारदातें होती रहीं तो आमजन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में ठंड का दौर जारी, कई जिलों में शीतलहर तो कई में घने कोहरे की चेतावनी
भोपाल
Cold Wave In MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 11:04 am

Published on:

11 Jan 2026 11:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / चोरों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा ये शहर, दिनदहाड़े लाखों की चोरी से मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रभारी आयुक्त ने कटायेघाट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं लैब का किया औचक निरीक्षण, सैंपलों की रोजाना जांच के निर्देश

Water
कटनी

78 साल का दर्द भरा इंतजार: सिंधी परिवारों को अब तक नहीं मिला जमीन का हक, पुनर्वास की जमीन नजूल में दर्ज

Sindhi samaj
कटनी

प्रभारी मंत्री ने कहा: आमजन को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य, कांग्रेस का गम्भीर आरोप

Bjp
कटनी

स्कूलों में बॉडी शेमिंग की अनदेखी, बच्चों की चुप्पी बन रही मानसिक संकट की वजह

Children Falling Victim to Body Shaming
कटनी

इंदौर में त्रासदी के बाद गंभीर बेपरवाही: नगर निगम में 558, जिला अस्पताल में 510 तो घंटाघर हैंडपंप में 612 टीडीएस, पीने योग्य नहीं है पानी

Water supply test
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.