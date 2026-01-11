चोरों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा ये शहर, दिनदहाड़े लाखों की चोरी से मचा हड़कंप

Safest City For Thieves : मध्य प्रदेश के कटनी शहर के अंतर्गत आने वाले बरही थाना इलाका इन दिनों चोर उचक्कों के लिए सुरक्षित पनाहगार बनता जा रहा है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने आमजन के साथ-साथ व्यापारी वर्ग को दहशत में डाल दिया है। ताजा मामला बरही-मैहर रोड का है, जहां दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बरही स्थित सत्यम हार्डवेयर के सामने एक अज्ञात चोर ने एक व्यक्ति का बैग चोरी कर लिया। बैग में करीब 1 लाख 70 हजार रुपए नगद रखे थे। हैरानी की बात ये है कि, चोरी की ये घटना रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हुई है, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।