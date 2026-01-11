चोरों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा ये शहर, दिनदहाड़े लाखों की चोरी से मचा हड़कंप

चोरों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा कटनी (Photo Source- Patrika)
Safest City For Thieves : मध्य प्रदेश के कटनी शहर के अंतर्गत आने वाले बरही थाना इलाका इन दिनों चोर उचक्कों के लिए सुरक्षित पनाहगार बनता जा रहा है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने आमजन के साथ-साथ व्यापारी वर्ग को दहशत में डाल दिया है। ताजा मामला बरही-मैहर रोड का है, जहां दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बरही स्थित सत्यम हार्डवेयर के सामने एक अज्ञात चोर ने एक व्यक्ति का बैग चोरी कर लिया। बैग में करीब 1 लाख 70 हजार रुपए नगद रखे थे। हैरानी की बात ये है कि, चोरी की ये घटना रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हुई है, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार, मझगंवा थाना बदेरा जिला मैहर में रहने वाले 48 वर्षीय प्रहलाद प्रसाद पटेल शुक्रवार करीब 2:30 बजे सत्यम हार्डवेयर के सामने किसी काम के चलते आए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने मौका पाकर उनका बैग चुरा लिया।
पीड़ित की शिकायत पर बरही पुलिस ने शनिवार रात 8:41 बजे अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस द्वारा घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि अज्ञात चोर की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
दिनदहाड़े हुई इस चोरी की घटना से क्षेत्र के व्यापारियों और राहगीरों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह खुलेआम वारदातें होती रहीं तो आमजन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग