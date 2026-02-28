सरकारी दफ्तरों में बिना ‘चढ़ावे’ नहीं हो रहे काम, रिश्वतखोरी बेलगाम, सिस्टम पर गम्भीर सवाल

- जून 25 में पटवारी जयकुमार चौधरी को धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

- 27 जुलाई को बिल पास करने के एवज में 35 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले उमरियापान के बीएमओ डॉ. योगेश कुमार झा को न्यायालय विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा।

- 25 मार्च को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार की अदालत ने तहसील कार्यालय के तत्कालीन रीडर संतोष कुमार सोनी को नामांतरण के प्रकरण 15 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

- 7 जनवरी 2022 को भ्रष्टाचार तहसीलदार मनोज सिंह को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने 5 वर्ष के कठोस कारावास की सजा सुनाई है। घूसखोर तहसीलदार ने जमीन के मामले में रोहणी प्रसाद से 50 हजार रुपए लिए थे।

- 23 अक्टूबर को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने भ्रष्टाचारी सेल्समैन जयकुमार पटेल को 4 वर्ष के कठोस कारावास की सजा सुनाई है। किसान आरके तिवारी से 8 मई 2015 को 2350 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था।

- भ्रष्टाचारी सचिव बुद्धुलाल पटेल ग्राम पंचायत दुर्जनपुर को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई, सचिव ने अरुण सोनी से 10 हजार रुपए की रिश्वत ली थी।