आरोपी की हैवानियत ने झकझोरा: 12 दिन बंधक बनाकर महिला से दुष्कर्म, बेटे व पति से मारपीट

कटनी. माधवनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में सामने आया महिला से बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला मानवता को शर्मसार करने वाला है। आरोपी ने न केवल महिला की अस्मिता पर हमला किया, बल्कि उसके मासूम बच्चों को ढाल बनाकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना की क्रूरता ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

जानकारी के अनुसार माधवनगर क्षेत्र में विपिन बिलौहा के खेत में पति-पत्नी मजदूरी करते थे। उनके साथ दशरथ कोल नामक व्यक्ति भी काम करता था, जो चांदमारी के पास कचरा प्लांट के समीप रहता है। 12 फरवरी की शाम आरोपी ने साजिश रचते हुए महिला के पति को मोटर बंद करने के बहाने खेत से दूर भेज दिया। पति के हटते ही उसने महिला के दोनों छोटे बच्चों को ऑटो में बैठाया और जान से मारने की धमकी देकर महिला का अपहरण कर लिया।