अवैध कॉलोनी पर निगम का का चला बुलडोजर तीन कॉलोनाइजरों पर एफआईआर

निगम प्रशासन ने अवैध कॉलोनी निर्माण के तीन अन्य मामलों में संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाना व माधवनगर थाना को पत्र प्रेषित किए हैं। इनमें सावरकर वार्ड, जगमोहन दास वार्ड तथा विश्राम बाबा वार्ड अंतर्गत बिना अनुमति प्लॉट काटकर सडक़ निर्माण एवं कॉलोनी विकास पाया गया, जो मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 एवं मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत दंडनीय अपराध है। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध कॉलोनियों का विकास किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में निरंतर अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि किसी भी कॉलोनी में भूखंड या संपत्ति क्रय करने से पूर्व उसकी वैधानिक स्वीकृति, लेआउट अनुमोदन और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की जांच अवश्य करें, अन्यथा भविष्य में कानूनी और सुविधागत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।