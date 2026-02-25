छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय भर्ती: अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 26 को अंतिम मौका

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की प्रति, विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, स्व-प्रमाणित दस्तावेजों के सेट और सभी मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें ऑफलाइन फॉर्म के साथ 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम जमा कराना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि के बाद कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा।