25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय भर्ती: अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 26 को अंतिम मौका

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय सीधी भर्ती परीक्षा-2024 के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने उन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया है, जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण 23 फरवरी को आयोजित दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे। अब ऐसे अभ्यर्थी 26 [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 25, 2026

Hostel Superintendent Grade-II Recruitment: Last chance for absent candidates on 26th

Hostel Superintendent Grade-II Recruitment: Last chance for absent candidates on 26th

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय सीधी भर्ती परीक्षा-2024 के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने उन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया है, जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण 23 फरवरी को आयोजित दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे। अब ऐसे अभ्यर्थी 26 फरवरी को अपना सत्यापन करवा सकेंगे।

उपस्थित होना अनिवार्य

अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 26 फरवरी को सुबह 9:30 बजे निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अम्बेडकर भवन जयपुर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यह पात्रता जांच और दस्तावेजों के मिलान का आखिरी मौका होगा।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की प्रति, विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, स्व-प्रमाणित दस्तावेजों के सेट और सभी मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें ऑफलाइन फॉर्म के साथ 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम जमा कराना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि के बाद कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 09:27 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय भर्ती: अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को 26 को अंतिम मौका

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पांचवीं-आठवीं बोर्ड परीक्षा: लापरवाही पर सख्ती, अब 6 मार्च तक हर हाल में भरने होंगे सत्रांक

Fifth-eighth board exams: Strict action against negligence, now session numbers must be filled by March 6 at any cost
भीलवाड़ा

विद्यालयों में 28 को गूंजेगी शौर्य गाथा: मनेगा महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस

The saga of bravery will resonate in schools on 28th.
भीलवाड़ा

बानोड़ा बालाजी के सानिध्य में 1 से 5 मार्च तक होगा श्रीराम कृष्ण कल्कि शक्ति महायज्ञ

Shri Ram Krishna Kalki Shakti Mahayagna will be held from 1st to 5th March in the presence of Banoda Balaji.
भीलवाड़ा

ध्वजारोहण व घटयात्रा के साथ सिद्धचक्र महामंडल विधान का शंखनाद

The conch shell of Siddhchakra Mahamandal Vidhan is blown along with Ghat Yatra.
भीलवाड़ा

चांदी 2500 रुपए तथा सोने में 400 रुपए की गिरावट

Silver fell by Rs 2,500 and gold by Rs 400.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.