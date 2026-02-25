विद्यालयों में 28 को गूंजेगी शौर्य गाथा: मनेगा महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस

प्रदेश के सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में आगामी 28 फरवरी को 'वीर शिरोमणि' महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रताप के अदम्य साहस, देशभक्ति और उनके जीवन मूल्यों से रूबरू कराना है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्यारोहण कार्यक्रमों का आयोजन इस तरह किया जाएगा कि बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं का शेड्यूल प्रभावित न हो। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को परीक्षा की गरिमा और तैयारी को देखते हुए गतिविधियों से मुक्त रखा जा सकता है, जबकि कक्षा 3, 4, 6, 7, 9 और 11 के विद्यार्थी मुख्य रूप से इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे।