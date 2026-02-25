बानोड़ा बालाजी के सानिध्य में 1 से 5 मार्च तक होगा श्रीराम कृष्ण कल्कि शक्ति महायज्ञ

कोदूकोटा छतरियों का मंड स्थित देवनारायण भगवान मंदिर से सभी बेवाण और कलश एकत्रित होकर सुबह 10:15 बजे गाजे-बाजे के साथ प्रस्थान करेंगे। शोभायात्रा दोपहर 3:15 बजे बन्नी का देवनारायण भगवान मंदिर पहुंचेगी, जहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक प्रतिदिन शाम 7:15 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। महायज्ञ का समापन 5 मार्च को धार्मिक परम्पराओं के साथ होगा। इस दिन श्री चारभुजा नाथ और यज्ञ लक्ष्मी के विधिवत फेरे करवाए जाएंगे। विवाह समारोह और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद दोपहर 2:15 बजे से प्रसादी का वितरण शुरू होगा। इसमें आस-पास के कई गांवों के श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे।