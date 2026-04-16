खाद वितरण में गड़बड़ी मिली तो खैर नहीं, सीधे सस्पेंड होगा लाइसेंस

भीलवाड़ा जिले में आगामी खरीफ सीजन को लेकर कृषि विभाग और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बांधों और जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के चलते इस बार मक्का और कपास की बुवाई का क्षेत्रफल (रकबा) बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही खाद की मांग में भी इजाफा होगा। किसानों को समय पर और बिना किसी परेशानी के खाद मिले, इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने बुधवार को अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि उर्वरक वितरण में किसी भी तरह की कालाबाजारी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित विक्रेता का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर कठोर कार्रवाई की जाए।