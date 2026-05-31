टेक्सटाइल में क्रांति: भीलवाड़ा में तैयार फायर रेजिस्टेंट यार्न, 3 गुना ज्यादा कीमत पर हो रहा एक्सपोर्ट

इस नए तकनीकी बदलाव से राजस्थान विशेषकर भीलवाड़ा के उद्योगों को वैश्विक बाजार में जबरदस्त प्रीमियम मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जहां सामान्य कॉटन यार्न की निर्यात दरें महज 3 से 3.50 डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई हैं, वहीं मोडाक्रिलिक फाइबर से तैयार इस ब्लेंडेड धागे की निर्यात कीमत 9 से 12 डॉलर प्रति किलोग्राम तक पहुंच रही है। यानी यह अनूठा उत्पाद सामान्य धागे के मुकाबले करीब 3 से 4 गुणा अधिक मूल्य पर निर्यात हो रहा है। इससे राज्य के विदेशी मुद्रा भंडार और औद्योगिक साख दोनों में भारी बढ़ोतरी हो रही है।