भीलवाड़ा में NGT के सख्त आदेश: 160 ईंट भट्टे 1 जून से होंगे बंद, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

एनजीटी के आदेश के अनुपालन में पहले राज्य बोर्ड ने किसी भी प्रकार की आग जलाने की अवधि 1 जनवरी से 30 जून तय की थी। तत्पश्चात, विभिन्न ईंट भट्टा एसोसिएशनों से प्राप्त ज्ञापनों और भौगोलिक व जिला स्तरीय समस्याओं को देखते हुए राज्य बोर्ड ने 13 नवंबर 2025 को क्षेत्रीय अधिकारियों को इस पर निर्णय लेने के अधिकार सौंपे। इसके बाद 17 नवंबर 2025 को भीलवाड़ा में सभी हितधारकों के साथ हुई बैठक में सर्वसम्मति से 1 दिसंबर से 31 मई की समय-सीमा को उपयुक्त मानते हुए अंतिम रूप दिया गया।