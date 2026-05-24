राहुल गांधी पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, कहा- देश से माफी मांगे, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी

इस दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के पुराने बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, विरोध हो सकता है, लेकिन नेताओं को शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के जिम्मेदार पद पर हैं, इसलिए उन्हें अपनी भाषा और आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी की देशभर में चल रही चर्चा पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सोशल मीडिया की देन है। उन्होंने कहा कि जब यह राजनीतिक पार्टी बनेगी तब उस पर चर्चा की जाएगी, फिलहाल इस विषय पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।