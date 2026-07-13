Rajasthan : राजस्थान के उद्योगों को मिली बड़ी राहत, 40 पार के कर्मचारियों की हर साल मेडिकल जांच कराना अनिवार्य

Rajasthan : सरकार ने राज्य के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाओं में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। केन्द्र सरकार के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड-2020 को धरातल पर उतारते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस रूल्स, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। इस नई व्यवस्था से जहां श्रमिकों को सुरक्षित माहौल और कानूनी अधिकार मिलेंगे, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योगों को लाल फीताशाही से बड़ी मुक्ति मिलेगी।