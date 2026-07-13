पूर्व पार्षद सरहद पार बैठकर चला रहा था गैंग, दुबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, भीलवाड़ा में महिला से जबरन वसूले थे चेक

Rajasthan Crime News: टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में सात समंदर पार दुबई से संचालित हो रहे खौफनाक संगठित अपराध का भीलवाड़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित एक्शन ने सरहद पार बैठकर रंगदारी का नेटवर्क चलाने वाले भीलवाड़ा के एक शातिर और भगोड़ा अपराधी पूर्व पार्षद फजले रउफ शेख उर्फ लुत्फी के गिरोह के एक गुर्गे योगेश मूंदडा को गिरफ्तार कर लिया। जबकि इसी मामले में दूसरे की तलाश जारी है। सरगना लुत्फी के दुबई में एक मामले में गिरफ्तारी होने पर जिला पुलिस अब प्रत्यर्पण संधि के आधार पर उसे भीलवाड़ा लाने की तैयारी में जुट गई है।