Bhilwara Accident: पीहर जा रही गर्भवती महिला की सड़क हादसे में मौत, ससुर की हालत गंभीर

भीलवाड़ा। अजमेर-भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर शनिवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय पूजा देवी वैष्णव की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि तीन माह की गर्भवती पूजा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनके साथ बाइक पर सवार ससुर ओमप्रकाश वैष्णव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। विवाहिता पीहर जा रही थी, जिस दौरान यह हादसा हो गया।