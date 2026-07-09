Bhilwara Saraf Bazar: सोना-चांदी खरीदने वालों को तगड़ा झटका! एक ही दिन में 3 हजार रुपए बढ़े दाम

खाद्य तेलों में मूंगफली तेल 200 से 210 रुपए, सोयाबीन तेल 155 से 160 रुपए और सरसों तेल 190 से 200 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिका, जबकि देसी घी के दाम 550 से 570 रुपए प्रति लीटर रहे। मसालों में जीरा 280 से 320 रुपए, सौंफ 200 से 300 रुपए, धनिया साबुत 190 से 200 रुपए, पिसी हल्दी 280 से 300 रुपए और मिर्च 300 से 350 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बनी हुई है। बाजार में गुड़ के भाव 55 रुपए प्रति किलो दर्ज किए गए।