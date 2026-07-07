7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Bhilwara Road Accident: होटल से खाना खाकर लौट रहे 2 दोस्तों को ट्रक ने कुचला, सिर फटने से 1 की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर

Bhilwara Road Accident: भीलवाड़ा के मांडल में अजमेर-चित्तौड़ हाइवे पर धूलखेड़ा चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में अर्पित बिड़ला (32) की सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई, जबकि गिरीश गर्ग गंभीर घायल है।
2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Jul 07, 2026

Bhilwara Road Accident

मृतक अर्पित बिड़ला (पत्रिका फोटो)

Bhilwara Road Accident News: मांडल (भीलवाड़ा): अजमेर-चित्तौड़गढ़ (जयपुर-उदयपुर) राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मांडल कस्बे के निकट नेशनल हाइवे पर स्थित एक होटल से खाना खाकर लौट रहे बाइक सवार दो दोस्तों को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक असंतुलित होकर सीधे राजमार्ग के डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक का सिर फटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।

कैसे हुआ हादसा?

मांडल थानाप्रभारी रोहिताश्व यादव के अनुसार, भीलवाड़ा की आरसी व्यास कॉलोनी निवासी अर्पित (32) पुत्र श्याम सुंदर बिड़ला और उसका साथी अंसल कॉलोनी निवासी गिरीश गर्ग पुत्र गोपाल गर्ग बाइक से राजमार्ग पर स्थित आशीर्वाद होटल में खाना खाने गए थे। दोपहर करीब 3 बजे जब दोनों खाना खाकर वापस लौट रहे थे, तभी होटल से महज 100 मीटर की दूरी पर बदालीखेड़ा (धूलखेड़ा) चौराहे के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

ट्रक की टक्कर लगते ही बाइक चला रहे अर्पित ने अपना वाहन से नियंत्रण खो दिया और बाइक सीधे डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे में अर्पित के सिर पर गंभीर चोट आई और अत्यधिक खून बहने की वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, उसका साथी गिरीश गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत पुलिस और 108 एंबुलेंस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची मांडल थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तुरंत उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद अर्पित बिड़ला को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल गिरीश का प्राथमिक उपचार कर इलाज शुरू किया गया।

जवान बेटे की अचानक मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

प्राइवेट नौकरी करता था अर्पित

थानाधिकारी ने बताया कि मृतक अर्पित बिड़ला एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसके पिता एक रिटायर्ड शिक्षक हैं और मां गृहिणी हैं। घर में उसका एक बड़ा भाई भी है, जो शादीशुदा है। सड़क हादसे में घायल साथी गिरीश गर्ग की रिपोर्ट पर पुलिस ने फरार ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल, पुलिस आरोपी ट्रक चालक और वाहन की तलाश में जुटी है।

Jagan Gurjar Murder Case: डकैत जगन गुर्जर की पत्नी कोमेश का खुला चैलेंज, जानें दुश्मन को लेकर अब क्या बोली?

ये भी पढ़ें
Jagan Gurjar Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 08:07 pm

Published on:

07 Jul 2026 08:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara Road Accident: होटल से खाना खाकर लौट रहे 2 दोस्तों को ट्रक ने कुचला, सिर फटने से 1 की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: चलती कार में रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार, डैशबोर्ड में रखे 20000 रुपए, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

ACB Action In Bribe Case
भीलवाड़ा

Bhilwara Couple Death Case: साली के घर पर दीदी-जीजा की मौत, दोनों की एक साथ उठी अर्थी, 6 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

Bhilawra Husband-wife Suspicious Death
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: जीजा संग फूल तोड़ने गई थी साली, लौटने के आधे घंटे बाद बेड पर मिली दुर्गा की लाश, पति कालू फंदे से लटका मिला

Bhilwara Couple Death
भीलवाड़ा

Rajasthan: साधू, चायवाला, जिम-ट्रेनर से लेकर मैकेनिक तक बने पुलिसकर्मी, भेष बदलकर दबोचे इनामी बदमाश

Rajasthan police In Sadhu Costume
भीलवाड़ा

सुल्तान शाह बावड़ी विवाद: कोर्ट के फैसले के बाद करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त, जानें 18 साल पुराना मामला

Sultan Shah Baori dispute Shahpura Bhilwara
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.