Bhilwara Road Accident: होटल से खाना खाकर लौट रहे 2 दोस्तों को ट्रक ने कुचला, सिर फटने से 1 की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर

Bhilwara Road Accident News: मांडल (भीलवाड़ा): अजमेर-चित्तौड़गढ़ (जयपुर-उदयपुर) राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मांडल कस्बे के निकट नेशनल हाइवे पर स्थित एक होटल से खाना खाकर लौट रहे बाइक सवार दो दोस्तों को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक असंतुलित होकर सीधे राजमार्ग के डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में एक युवक का सिर फटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।