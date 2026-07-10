Bhilwara: ‘पत्नी ने नाबालिग बेटी को ₹4.5 लाख में बेचा’, पिता की गुहार के बाद अलर्ट मोड पर आया पुलिस-प्रशासन

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताते हुए आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर उसकी नाबालिग बेटी का सौदा करीब साढ़े चार लाख रुपए में कर दिया है। पीड़ित पिता का कहना है कि बेटी को पास के ही एक गांव में भेजकर उसका बाल विवाह करवाने की तैयारी की जा रही है। उसने प्रशासन से अपील की है कि समय रहते उसकी बेटी को इस स्थिति से बचाया जाए और मामले में उचित कार्रवाई की जाए।