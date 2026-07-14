राजस्थान के व्यापारी को दुबई में बनाया बंधक: पत्नी-पिता को खून से लथपथ वीडियो दिखाकर लाखों वसूले, लुत्फी गैंग का बदमाश अरेस्ट

अब इस गैंग का सरगना और पूर्व पार्षद लुत्फी अभी दुबई पुलिस की हिरासत में है। उसे भारत लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चक्रव्यूह रच रही है। शहर के तीन थानों में लुत्फी के खिलाफ कुल छह मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो में उसे सजा भी हो चुकी है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे और रंगदारी के मामलों में वांछित लुत्फी पर पुलिस अधीक्षक ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी है।