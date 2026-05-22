22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

मंदी और पाबंदियों को पछाड़ दुनिया में भीलवाड़ा टेक्सटाइल की धाक, 3000 करोड़ का नया निवेश

Bhilwara Textile Industry : युद्ध से उपजे वैश्विक संकट और अमेरिका के कड़े टैरिफ प्रतिबंधों के बावजूद भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग कॉटन यार्न (सूती धागे) और डेनिम के दम पर वैश्विक बाजार में दौड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

kamlesh sharma

May 22, 2026

Bhilwara Textile Industry

फोटो पत्रिका नेटवर्क

Bhilwara Textile Industry : भीलवाड़ा। युद्ध से उपजे वैश्विक संकट और अमेरिका के कड़े टैरिफ प्रतिबंधों के बावजूद भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग कॉटन यार्न (सूती धागे) और डेनिम के दम पर वैश्विक बाजार में दौड़ रहा है। मंदी के दौर में भी भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इकाइयों ने रेकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। इसके चलते भीलवाड़ा में करीब तीन हजार करोड़ का नया निवेश होने जा रहा है। जबकि पाली, बालोतरा, जोधपुर टेक्सटाइल की हालत चिंताजनक बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार भीलवाड़ा से कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट 15 से 17 प्रतिशत और डेनिम कपड़े का निर्यात 10 से 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार वृद्धि कर रहा है।

ऑटोमेशन का कमाल

भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग ने आधुनिक तकनीक और ऑटोमेशन को अपनाया है। इसके बल पर यहां उत्पादित होने वाले सूती धागे की गुणवत्ता इतनी उच्च स्तरीय है कि विश्व का कोई भी देश इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश के रेडीमेड वस्त्र व्यवसायी सबसे ज्यादा भीलवाड़ा के कॉटन यार्न पर निर्भर हैं। बांग्लादेश के अलावा इजिप्ट, चीन, पुर्तगाल, श्रीलंका, मोरक्को सहित कई देशों में यहां के धागे की भारी मांग है।

पाबंदियां बेअसर

भीलवाड़ा का डेनिम फैब्रिक्स अपनी मजबूती और उच्च स्तरीय डाइंग के दम पर दुनिया भर के बाजारों में छाया हुआ है। अब तक यहां का डेनिम मुख्य रूप से मेक्सिको, कोलम्बिया, ग्वाटेमाला, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और मेडागास्कर के बाजारों में धूम मचा रहा था। लेकिन हाल ही एक बड़ी कामयाबी यह मिली है कि अमरीका टैरिफ प्रतिबंधों के बावजूद पिछले कुछ माह से अमरीका को भी भीलवाड़ा से डेनिम फैब्रिक्स का निर्यात हो रहा है।

5 लाख नए स्पिंडल लगेंगे

वैश्विक बाजार से मिल रहे ताबड़तोड़ ऑर्डर के कारण वर्तमान क्षमता भी कम पड़ने लगी है। भीलवाड़ा की स्पिनिंग मिलें बांग्लादेश और चीन जैसे बड़े देशों की मांग की पूरी आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा की 20 स्पिनिंग इकाइयों में लगभग 16.78 लाख स्पिंडल काम कर रहे है। इनमें से 60 प्रतिशत विशेष रूप से कॉटन यार्न का उत्पादन कर रहे हैं।

विस्तार की नई योजना

मांग और आपूर्ति के इस अंतर को पाटने के लिए 5 बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने आगे कदम बढ़ाया है। ये घराने भीलवाड़ा में तीन हजार करोड़ रुपए का नया निवेश कर रहे हैं। इसके तहत 5 लाख से अधिक नए स्पिंडल लगाकर स्पिनिंग क्षमता का विस्तार किया जाएगा।

वैश्विक चुनौतियों के बाद भी बढ़ा निर्यात

भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग ने अपनी गुणवत्ता और ऑटोमेशन के दम पर वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान बनाई है। मिडिल ईस्ट के तनाव और अमरीका टैरिफ जैसी वैश्विक चुनौतियों का यहां के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ा है। बढ़ती मांग को देखते हुए भीलवाड़ा की स्पिनिंग मिलें पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और नए निवेश से उत्पादन क्षमता का यह विस्तार अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

आरके जैन, महासचिव, मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

निर्यात: कॉटन यार्न डेनिम

2023- 3217 करोड़ 380 करोड़
2024 - 4085 करोड़ 530 करोड़
2025 - 5080 करोड़ 637 करोड़
2026 - 6190 करोड़ 810 करोड़

ये भी पढ़ें

बदलेगा टेक्सटाइल सेक्टर, भीलवाड़ा, पाली-बालोतरा बनेंगे हाईटेक हब
भीलवाड़ा
Textile sector to change, Bhilwara, Pali-Balotra to become hi-tech hubs

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 06:07 pm

Published on:

22 May 2026 06:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / मंदी और पाबंदियों को पछाड़ दुनिया में भीलवाड़ा टेक्सटाइल की धाक, 3000 करोड़ का नया निवेश

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक अफसर, एक ही समय और 2 सरकारी गाड़ियों से सफर…कौन हैं भीलवाड़ा की ADPC कल्पना शर्मा? जिनकी खुल गई पोल

Bhilwara Education Department Scam ADPC Kalpana Sharma
भीलवाड़ा

अनोखी आस्था: मन्नत पूरी होने पर कोटड़ी श्याम को पहनाई वियतनाम की करेंसी से बनी पोशाक, जानें कैसे पहुंचें मंदिर

Kotdi Shyam Temple Bhilwara
भीलवाड़ा

आटा-साटा प्रथा का खूनी खेल! व्हाट्सएप पर डाला मौत का स्टेटस, डेढ़ साल की मासूम को लेकर 50 फीट गहरे कुएं में कूदी मां

Bhilwara aata sata Pratha
भीलवाड़ा

राजस्थान में 6110 खदानें बंद: ट्रांसपोर्ट और रोजगार पर संकट, सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

Shuts 6110 Mines
भीलवाड़ा

बजरी खनन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकार-लीज धारकों को झटका, अफसरों पर भी गिरेगी गाज

Rajasthan High Court
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.