टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा में जल्द शुरू होंगी कमर्शियल उड़ानें! एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर बढ़ी हलचल

Airstrip Upgrade Rajasthan: वस्त्रनगरी भीलवाड़ा को हवाई सेवा के जरिए देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल के बीच इस विषय पर सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भीलवाड़ा के विकास और यहां की हवाई कनेक्टिविटी को लेकर खुलकर अपने विचार साझा किए। मेघवाल ने रविवार को भीलवाड़ा प्रवास के दौरान हमीरगढ़ हवाई पट्टी का निरीक्षण किया।