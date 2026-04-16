राहत: भर्ती परीक्षाओं में अब धार्मिक प्रतीकों पर रोक नहीं, पहन सकेंगे सादा कलावा, जनेऊ और रुद्राक्ष

शनिवार को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2026 का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के 38 जिलों में 580 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करीब 1.82 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। बोर्ड द्वारा जारी जिलेवार केंद्र सूचना के अनुसार भीलवाड़ा जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 14 सरकारी और 5 निजी केंद्र शामिल हैं। जिले में कुल 6 हजार अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए केंद्र आवंटित किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक एक ही पारी में किया जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक के लिए 1100 पदों के लिए 1.86 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था।