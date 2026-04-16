सीबीएसई 10वीं बोर्ड: आरव 98.40 % स्वास्तिक 98.60% और आयुष 98% के साथ अव्वल, बेटियों का भी दबदबा

कक्षा 10 की पहली बोर्ड परीक्षाएं इस साल 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं। अब परिणाम आने के बाद जिन विद्यार्थियों को लगता है कि किसी कठिन प्रश्न पत्र या कम तैयारी के कारण उनके अंक कम आए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सीबीएसई की 25 जून 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस सत्र से लागू दो बोर्ड परीक्षा नीति के तहत छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने का एक और अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार, छात्र मई 2026 में होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होकर अधिकतम तीन विषयों में अपना स्कोर सुधार सकते हैं। 17 मार्च को जारी बोर्ड के नोटिस के अनुसार, दूसरी परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों की सूची संबंधित स्कूलों की ओर से बोर्ड को जमा की जाएगी।