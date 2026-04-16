टाइमिंग पर उठे सवाल: शिक्षा विभाग की ‘खानापूर्ति’ से भीषण गर्मी में परेशान हुई छात्राएं

भीलवाड़ा जिले में बुधवार को नारी शक्ति का सम्मान और उनके सशक्तीकरण के उद्देश्य से आयोजित मुख्यमंत्री का नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लचर प्रबंधन के कारण स्कूली छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बन गया। शिक्षा निदेशालय की ओर से मंगलवार देर रात जारी किए गए एक आदेश ने संस्था प्रधानों और कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राओं को भारी कशमकश में डाल दिया। सुबह 7:15 बजे की पारी वाले स्कूलों में बालिकाओं को शाम 4:30 बजे तक रोकना या तेज गर्मी में वापस बुलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह लाइव संबोधन बुधवार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ और 4:30 बजे तक चला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छात्राओं को संबोधित किया और इस दौरान कुछ बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया।