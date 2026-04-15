अब प्रदेश में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर डिजिटल’ लगाम

खान निदेशक एमपी मीणा का कहना है कि वे-ब्रिज ऑटोमेशन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा न करने वाले अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मीणा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए आईटी एक्सपर्ट्स और नवनियुक्त जियोलॉजिस्ट को तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए पाबंद किया गया है। किसी भी तकनीकी बाधा के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 7507435021 और 9839638907 जारी किए हैं।