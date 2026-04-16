खान मंत्रालय का बड़ा फैसला: लो-ग्रेड लौह अयस्क के लिए नया प्राइसिंग फॉर्मूला लागू, रॉयल्टी नियमों में भी बदलाव

अब भारतीय खान ब्यूरो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम लौह तत्व वाले हेमेटाइट लौह अयस्क (जिसमें बैंडेडहेमेटाइटक्वार्टजाइट और बैंडेडहेमेटाइटजैस्पर शामिल हैं) की औसत बिक्री कीमत एक नए और स्पष्ट फॉर्मूले के आधार पर प्रकाशित करेगा। 35 से 45 प्रतिशत एफई ग्रेड के लिए, इस श्रेणी के लौह अयस्क की औसत बिक्री कीमत 45 से 51 प्रतिशत एफई ग्रेड वाले लौह अयस्क की औसत बिक्री कीमत के 75 प्रतिशत के बराबर मानी जाएगी। 35 प्रतिशत से कम एफई ग्रेड के लिए, सबसे निचले ग्रेड के लौह अयस्क की औसत बिक्री कीमत 45 से 51 प्रतिशत एफई ग्रेड वाले लौह अयस्क की औसत बिक्री कीमत के ठीक 50 प्रतिशत के बराबर होगी। 35 प्रतिशत से कम एफई ग्रेड वाले अयस्क की कीमत 45-51 प्रतिशत ग्रेड वाले की आधी होगी