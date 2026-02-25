मार्च शुरु होते ही एमपी में होगी बारिश, 27 फरवरी से एक्टिव हो रहा नया सिस्टम

Weather Update : कई दिनों के बाद मध्य प्रदेश वासियों खासकर यहां के किसानों के लिए राहत की खबर है। खबर ये है कि, बुधवार को कही भी प्रदेश में बारिश का अलर्ट नहीं है, यानी आज मौसम साफ रहेगा। वहीं, 27 फरवरी से नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 01 और 02 मार्च को कई जिलों में बारिश होने की संभावना है।