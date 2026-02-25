DEO के स्पष्ट निर्देश: होली पर नहीं होगी कोई परीक्षा, 10 मार्च को होंगे एग्जाम

डीईओ ने स्पष्ट कहा कि होली जैसे प्रमुख त्योहार के दिन परीक्षा आयोजित करना छात्रों के हित में नहीं है, इसलिए परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया जाए। निर्देश मिलते ही शहर के कई सीबीएसई स्कूलों ने मंगलवार को संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया। कुछ स्कूलों में 4 मार्च को परीक्षा प्रस्तावित थी, उसे अब 10 मार्च या अन्य तारीख को आयोजित किया जाएगा। कुछ स्कूलों ने अन्य तिथियों में भी आंशिक बदलाव किया है ताकि त्योहार के दौरान बच्चों और अभिभावकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।