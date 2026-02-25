एमपी को स्पेशल ट्रेन की सौगात, CM मोहन ने भोपाल-धनबाद-चौपन एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

सीएम मोहन ने कहा कि, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली है। इससे पहले प्रदेश को इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन समेत सिंहस्थ के दृष्टिगत अनेक सौगातें मिली हैं। वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन की स्पीड भी बढ़ रही है। प्रदेश में विदेशों की तरह आधुनिक रेल सुविधाएं विकसित हो रही हैं। रेल बजट में भी 24 गुना अधिक बजट मिला है। 6 अमृत भारत स्टेशन कटनी साउथ, नर्मदापुरम ओरछा, सिवनी शाजापुर और श्रीधाम के पुनर्विकास का काम हो रहा है। प्रदेश के 80 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। करीब पौने तीन हजार करोड़ रूपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं का लाभ यात्रियों को मिलेगा।