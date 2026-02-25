MP में अब घर बैठे जमा होगा टैक्स, सिर्फ QR करना होगा स्कैन

MP News: मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने और राजस्व वसूली को डिजिटल बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने बड़ी पहल की है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने पहली बार आधिकारिक क्यूआर कोड जारी किया है, जिससे करदाता अब घर बैठे ही ऑनलाइन बकाया राशि जमा कर सकेंगे। संचालनालय ने सभी निकायों को समयबद्ध लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ प्रशासनिक कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं।