बड़ा तालाब पर बुलडोजर, 1300 अतिक्रमण, हजारों लोगों की बेदखली की तैयारी

Bada Talab Encroachment: हो सकता है कि राजधानी भोपालकी लाइफलाइन कहा जाने वाला बड़ा तालाब आने वाले वर्षों में केवल तस्वीरों व किताबों में ही दिखाई दे। यह संभव भी है क्योंकि जिस गति से भू-माफिया चौतरफा अतिक्रमण कर रहे हैं, उससे बड़ा तालाब की जल्द पहचान मिटने की आशंका है। साथ ही तालाब किनारे बने अवैध मैरिज गार्डन और कैफे अपना सीवेज सीधे तालाब में छोड़ रहे हैं, जिससे तालाब का पानी विषैला भी होता जा रहा है। इतना ही नहीं, एनजीटी और हाईकोर्ट की सख्त फटकार भी भू-माफिया पर बेअसर है।