900 मीटर लंबे महानदी पुल पुल के डेक स्लैब और कैंटिलीवर हिस्से में गंभीर क्रैक, चार से मैहर-अमरकंटक मार्ग बंद

बालमीक पांडेय @ कटनी. जबलपुर-भोपाल नेशनल हाइवे एनएच-45 पर शहपुरा-भिटौनी में बनाए गए गए ब्रिज का हिस्सा धंसा गया है। 391 करोड़ की बड़ी परियोजना में जहां भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया तो वहीं कटनी जिले में बरही क्षेत्र में बरही-मैहर मार्ग पर स्थित कुटेश्वर महानदी पुल हादसों के लिए मुंह बाये खड़ा है। लगभग चार साल पहले पुल में तकनीकी खराब घोषित होने के बाद आवागमन बंद है, लेकिन अबतक पुल को ठीक नहीं कराया गया जिससे कई जिलों व राज्यों के लोगों का आवागमन ठप है। हैरानी की बात तो यह है कि मार्ग बंद होने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर जीवन-यापन करने विवश हैं। मरम्मत व निर्माण के लिए दो साल से घोषणाएं व पत्राचार हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी होता नहीं दिख रहा।

विकास के बड़े-बड़े दावों और घोषणाओं के बीच बरही-मैहर मार्ग पर स्थित कुटेश्वर महानदी पुल आज भी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। वर्ष 2022 में जर्जर घोषित कर बंद किया गया यह पुल चार साल बीतने के बाद भी चालू नहीं हो सका है। न पुल की मरम्मत पूरी हुई, न वैकल्पिक बाईपास बना। नतीजतन किसान, स्कूली बच्चे, मरीज, व्यापारी और पर्यटक रोजाना परेशानी झेलने को मजबूर हैं।