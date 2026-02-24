स्कूल में जर्जर दीवार गिरने से बेटे की मौत पर बोली मां- मेरी किसी ने मदद नहीं की, लोग बोले- विधायक ने पैसा दिया है

कटनी. विजयराघवगढ़ अंतर्गत माध्यमिक शाला बम्हनगवां में स्कूल की जर्जर दीवार गिरने से 5वीं कक्षा के छात्र राजकुमार बर्मन की मौत के बाद छात्र संगठनों और आमजन में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को एनएसयूआई विजयराघवगढ़ के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर प्रशासन से जिम्मेदारी तय करने और स्कूल भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। हालांकि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं व मासूम बच्चे की मां शिवकुमारी बर्मन का विजयराघवगढ़ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें शिवकुमारी एक व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए कह रही हैं कि कैमोर में गोलीकांड हुआ तो सारे नेता और अधिकारी उनके घर गए लेकिन मेरे घर कोई नहीं आया। मेरी किसी ने मदद नहीं की। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोग यह कह रहे है कि विधायक ने रुपए दिए हैं। महिला के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बताया कि हम पीडि़त मां को लेकर प्रदर्शन के लिए कलेक्ट्रेट आ रहे थे। आरोप है कि विजयराघवगढ़ में विधायक के लोगों ने हमें रोक लिया और हमारे कार्यकर्ताओं से धक्का-मुक्की की। पीडि़ता को कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जाओगे तो मदद नहीं करेंगे।