4 हजार 672 लोगों ने कराया पंजीयन, बुढ़ापे में हर माह मिलेगी 3 हजार पेंशन

कटनी. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिले में प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। श्रम पदाधिकारी केबी मिश्रा ने बताया कि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को जोडऩे के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अब तक लगभग 4 हजार 672 श्रमिकों ने पंजीयन कराया है। यह योजना 22 जुलाई 2019 से संचालित है।

मिश्रा ने बताया कि यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे श्रमिकों के लिए है, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है। साथ ही वे श्रमिक जो पीएफ, ईएसआईएस अथवा एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। श्रमिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से नि:शुल्क पंजीयन करा सकते हैं।