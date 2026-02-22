धान मिलिंग ठप: कटनी में 4.94 लाख मीट्रिक सहित संभागभर में लाखों टन चावल बनाने का काम अटका

कटनी. प्रदेश के साथ-साथ कटनी जिला एवं संभाग के अन्य जिलों में धान की मिलिंग लगभग ठप पड़ी हुई है। नाममात्र की मिलिंग ही हो पा रही है। मिलर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और विभाग व सरकार से अब तक कोई ठोस निष्कर्ष न निकलने के कारण मिलिंग कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जिले में अकेले लगभग 4 लाख 94 हजार मीट्रिक टन धान की मिलिंग प्रस्तावित है। जिले में कुल 117 राइस मिलें हैं, जिनमें से केवल 83 मिलर्स ने ही अनुबंध किया है। कुछ मिलर्स ने धान का उठाव भी कर लिया है, लेकिन शर्तें पूरी न होने का हवाला देते हुए सरकार के गोदामों में चावल जमा नहीं कर रहे हैं।

मिलर्स का कहना है कि उन्हें पल्लेदारी के नाम पर मात्र 4.76 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जा रहा है, जबकि वास्तविक खर्च 24 से 25 रुपए प्रति क्विंटल तक आता है। परिवहन भाड़े को लेकर भी असंतोष है। 15 किलोमीटर का परिवहन खर्च लगभग 1800 रुपये पड़ता है, लेकिन भुगतान केवल 8 किलोमीटर के हिसाब से किया जा रहा है। ऊपर से ट्रकों की दो-दो दिन की हॉल्टिंग से अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। सबसे गंभीर मुद्दा चावल रिकवरी का है। मिलर्स के अनुसार एक क्विंटल धान से औसतन 40 से 45 किलो चावल निकल रहा है, जबकि सरकार 67 किलो चावल जमा कराने की शर्त रख रही है। इससे लगभग 27 किलो की चपत मिलर्स को उठानी पड़ रही है। हाइब्रिड धान में ब्रोकन चावल की मात्रा अधिक होने से स्थिति और खराब हो गई है, जिस कारण कई मिलर्स ने मिलिंग पूरी तरह बंद कर दी है। फिलहाल केवल मंडला जिले में मिलिंग जारी है। मिलर्स ने खाद्य विभाग एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खाद्य मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। यदि समय पर मिलिंग नहीं हुई तो गोदाम खाली नहीं होंगे और आगामी गेहूं भंडारण में भारी परेशानी खड़ी हो सकती है। साथ ही खुले में रखी धान के खराब होने और औने-पौने दाम में नीलामी की आशंका भी बढ़ गई है।