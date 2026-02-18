51.50 करोड़ की लागत से बन रहा 650 मीटर लंबा आरओबी, रेलवे लाइन के ऊपर का हिस्सा शेष

कटनी. शहर के बहुप्रतीक्षित आयुध निर्माणी रेलवे फाटक फ्लाईओवर (आरओबी) का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे लाइन के ऊपर बनने वाला अंतिम हिस्सा अब तक तैयार नहीं हो पाया है। इसी कारण करोड़ों की लागत से बना पुल अधूरा पड़ा है और आमजन को रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से अभी राहत नहीं मिल सकी है।

जानकारी के अनुसार जबलपुर-कटनी सेक्शन के किमी 1078/5-6 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 355ए पर 51.50 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। फ्लाईओवर की कुल लंबाई 650 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर निर्धारित है, जिसमें 11.10 मीटर चौड़ाई पर वाहनों का आवागमन होगा। पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग (सेतु संभाग) द्वारा कराया जा रहा है और इसका ठेका सतना की मेसर्स विंध्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था।