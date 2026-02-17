फुटओवर ब्रिज निर्माण में भारी लापरवाही, धड़धड़ाते हुए आ रही थी ट्रेन, धंस गया था प्लेटफॉर्म, मचा हड़कंप

कटनी. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटनी रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्य जारी हैं। इसी क्रम में प्लेटफार्म क्रमांक 5 से 2 तक को जोडऩे वाले 12 मीटर चौड़े नए फुओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ब्रिज से यात्रियों को भविष्य में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल निर्माण कार्य यात्रियों के लिए जोखिम और असुविधा का कारण बन गया है।

प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर पार्सल कार्यालय के ठीक सामने ब्रिज के पिलर के लिए भारी-भरकम गड्ढा खोदा गया था। पिलर का बेस तैयार करने के बाद गड्ढे को भरवा तो दिया गया है लेकिन सही तरीके से फिलिंग न करने के कारण आसपास का प्लेटफार्म हिस्सा धंस गया। प्लेटफार्म धंसने की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में हडक़ंप मच गया और रातोंरात सीमेंट व स्टोन डस्ट से भराव कर स्थिति संभालने का प्रयास किया गया। बावजूद इसके फर्श पूरी तरह समतल नहीं हो सका है। कई जगह टाइल्स ऊपर उठ गई हैं और सतह असमान हो गई है, जिससे यात्रियों के फिसलने या ठोकर लगने का खतरा बना हुआ है।