17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

वीरों की गाथाओं से किसी ने ली प्रेरणा तो कोई गांव में सेना का जवान देखकर पहुंचा अग्निवीर बनने

अग्निवीर भर्ती रैली में रीवा के 843 युवाओं का फिजिकल व मेडिकल टेस्ट, झिंझरी पुलिस लाइन मैदान में आधी रात से जुटे युवा, देश सेवा के जज्बे से भरा दिखा माहौल

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Feb 17, 2026

hysical and medical tests of youth at the Agniveer recruitment rally

hysical and medical tests of youth at the Agniveer recruitment rally

कटनी. झिंझरी स्थित पुलिस लाइन मैदान झिंझरी में आयोजित भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में रीवा जिला के 843 युवाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिजिकल), मेडिकल जांच एवं दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक किया गया। भर्ती रैली में युवाओं का उत्साह और देश सेवा का जज्बा देखते ही बन रहा था। चयन की उम्मीद में युवा आधी रात से ही मैदान में पहुंचने लगे थे।
रविवार रात आयोजित इस चरण में केवल रीवा जिले के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। युवाओं का फिजिकल टेस्ट, चिकित्सीय परीक्षण के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेजों का गहन सत्यापन किया गया। उल्लेखनीय है कि कटनी में 24 फरवरी तक चलने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए 15 जिलों के कुल 5,374 युवाओं को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने सेना द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। सोमवार रात सतना जिले के युवा अग्निवीर बनने के लिए पहुंचे।

यहां से पहुंच रहे युवा

भर्ती कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार 17 फरवरी को सतना जिला के 783 युवा रैली में शामिल होकर अपने फिजिकल व मेडिकल टेस्ट कराएंगे। बुधवार 18 फरवरी को जबलपुर जिला, कटनी जिला, शहडोल जिला, उमरिया जिला और अनूपपुर जिला के कुल 785 युवा भाग लेंगे। गुरुवार 19 फरवरी को सभी जिलों के 730 युवा, शुक्रवार 20 फरवरी को 638 युवा तथा सोमवार 23 फरवरी को मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की महिला अभ्यर्थी भर्ती रैली में शामिल होंगी, जिनका दस्तावेज सत्यापन के साथ फिजिकल एवं मेडिकल परीक्षण किया जाएगा।

इन पदों पर होगा चयन

अग्निवीर भर्ती रैली के माध्यम से सेना में जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क एवं ट्रेड्समेन पदों के लिए चयन किया जाएगा। रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल से लिंक आधार नंबर सहित सभी आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य किया गया है।

अग्निवीर योजना के लाभ

अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को चार वर्षों तक सेना में सेवा का अवसर मिलता है। इस अवधि के बाद अनुशासित प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल के आधार पर उन्हें विभिन्न सरकारी व निजी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। रैली में पहुंचे युवाओं में चयन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया और हर चेहरे पर देश सेवा की भावना झलकती नजर आई।

सेना की वर्दी पहनना सपना नहीं संकल्प है…

अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल युवाओं के चेहरों पर देशभक्ति का अनोखा जज्बा साफ नजर आया। आधी रात से झिंझरी मैदान पहुंचकर कतारों में खड़े युवा यह संदेश दे रहे थे कि राष्ट्र सेवा उनके लिए केवल नौकरी नहीं, बल्कि जीवन का लक्ष्य है। किसी ने कहा कि बचपन से तिरंगे को सलाम करने का सपना देखा है, तो किसी ने शहीदों की गाथाओं से प्रेरित होकर सेना में जाने का संकल्प लिया है। युवाओं का कहना है कि सेना में चयन होने पर वे न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा कर गौरव का अनुभव भी प्राप्त करेंगे। कठिन फिजिकल टेस्ट और मेडिकल जांच के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। जय हिंद और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ मैदान देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यह भर्ती रैली साबित कर रही है कि आज का युवा अनुशासन, समर्पण और बलिदान के मार्ग पर चलकर देश सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है।

ये भी पढ़ें

दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा शुरू, सही रणनीति से तनाव होगा कम, परीक्षार्थियों को मिलेगा बड़ा लाभ
कटनी
Success tips for students

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 09:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / वीरों की गाथाओं से किसी ने ली प्रेरणा तो कोई गांव में सेना का जवान देखकर पहुंचा अग्निवीर बनने

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर्मचारी का फर्जी खाता खोलकर करोड़ों का ट्रांजेक्शन, किराये में भी लिए बैंक खाते

Illegal money transactions were conducted by opening fake banks
कटनी

हर घर पूछे जाने हैं ये सवाल: रोटी गैस पर बनती है या मिट्टी के चूल्हे पर, गेहूं खाते है या मक्का, ज्वार व बाजरा…

jangana
कटनी

फुटओवर ब्रिज निर्माण में भारी लापरवाही, धड़धड़ाते हुए आ रही थी ट्रेन, धंस गया था प्लेटफॉर्म, मचा हड़कंप

train
कटनी

नपा अध्यक्ष के पति के बर्थडे पार्टी में टीआई के सामने लहराई गई तलवार, वीडियो वायरल

sword brandished in front of police at the Municipal Council President husband birthday party MP News
कटनी

सीबीएसई कक्षा 12वीं की उत्तरपुस्तिकाओं का होगा डिजिटल मूल्यांकन, कटनी में बनेंगे दो सेंटर

CBSE Board Exam Guidelines 2026
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.