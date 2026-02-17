वीरों की गाथाओं से किसी ने ली प्रेरणा तो कोई गांव में सेना का जवान देखकर पहुंचा अग्निवीर बनने

अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल युवाओं के चेहरों पर देशभक्ति का अनोखा जज्बा साफ नजर आया। आधी रात से झिंझरी मैदान पहुंचकर कतारों में खड़े युवा यह संदेश दे रहे थे कि राष्ट्र सेवा उनके लिए केवल नौकरी नहीं, बल्कि जीवन का लक्ष्य है। किसी ने कहा कि बचपन से तिरंगे को सलाम करने का सपना देखा है, तो किसी ने शहीदों की गाथाओं से प्रेरित होकर सेना में जाने का संकल्प लिया है। युवाओं का कहना है कि सेना में चयन होने पर वे न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा कर गौरव का अनुभव भी प्राप्त करेंगे। कठिन फिजिकल टेस्ट और मेडिकल जांच के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। जय हिंद और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ मैदान देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यह भर्ती रैली साबित कर रही है कि आज का युवा अनुशासन, समर्पण और बलिदान के मार्ग पर चलकर देश सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है।