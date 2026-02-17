कर्मचारी का फर्जी खाता खोलकर करोड़ों का ट्रांजेक्शन, किराये में भी लिए बैंक खाते

कटनी. माधवनगर थाना क्षेत्र में एक कपड़ा कारोबारी द्वारा कर्मचारी का फर्जी तरीके से बैंक खाता खोलकर करोड़ों रुपए का लेनदेन किया गया है। यह लेनदेन न सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किया गया है बल्कि ऑनलाइन सट्टे से भी तार जुड़ गए हैं, जिसकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है।

बता दें कि 1 जनवरी से से 14 फरवरी के बीच बंधन बैंक माधवनगर में अमित दाहिया पिता भल्लू दाहिया (29) निवासी जुहली थाना एनकेजे का योगेश बजाज ने बैंक खाता खुलवाया। इस खाते से लाखों रुपए के फर्जी तरीके से लेनदेन किए गए। दूसरे व्यक्ति के नाम का अकाऊण्ट खुलवाकर धोखाधड़ी पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की। बता दें कि योगेश ने इस पूरे खेल में किराये के भी खातों का उपयोग करता रहा है। अभी तक हुई जांच में तीन खाते मिले हैं, जिनमें उसने कमीशन व किराये पर ऑपरेट करता था। उन खातों की भी पुलिस डिटेल खंगाल रही है।