प्रदेश बजट से कटनी को बड़ी उम्मीदें, हर वर्ग को राहत की आस, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग आदि की सरकार से अपेक्षाएं

कटनी. मध्यप्रदेश सरकार का आगामी बजट जल्द पेश होने वाला है और इसे लेकर आमजन से लेकर खास वर्ग तक में खासा उत्साह है। लोगों को उम्मीद है कि बजट में ऐसे प्रावधान होंगे, जिससे हर वर्ग को राहत मिले और विकास को नई गति मिले। इसी उद्देश्य से मंगलवार को पत्रिका द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र में पत्रिका टॉक शो का आयोजन किया गया, जहां शहर के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बजट को लेकर अपनी-अपनी राय रखी।

संवाद के दौरान वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा का स्तर और बेहतर होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण को और मजबूती मिले तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं। स्किल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ पर्याप्त बिजली और किसानों को उनकी उपज का सही समर्थन मूल्य दिए जाने की मांग प्रमुख रही। महंगाई पर नियंत्रण, उच्च शिक्षा में सुधार, कटनी में हवाई पट्टी, शासकीय मेडिकल कॉलेज और माइनिंग कॉलेज की स्थापना की अपेक्षा जताई गई। इसके साथ ही पीर बाबा से शहडोल बाईपास को जोडऩे के लिए रिंग रोड, अंतरराज्यीय बस स्टैंड, सिटी बस सेवा, पार्किंग सुविधा, खेल मैदान, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, माइनिंग उद्योग को बढ़ावा और बंद पड़ी मार्बल खदानों को शुरू कराने जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठे।