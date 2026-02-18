बंधन, एचडीएफसी, आइडीबीआई बैंक के मिले स्टेटमेंट, खाताधारकों से होगी पूछताछ

कटनी. थाना माधवनगर क्षेत्र में सामने आए धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर लाखों रुपये के संदिग्ध लेनदेन के मामले में पुलिस ने आरोपी को दो दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला 1 जनवरी से 14 फरवरी के बीच का बताया जा रहा है, जब बंधन बैंक, माधवनगर में एक व्यक्ति के नाम पर खाता खुलवाया गया और उसी खाते से बड़ी राशि का लेनदेन किया गया।

पुलिस के अनुसार अमित दाहिया पिता भल्लू दाहिया (29) निवासी जुहली थाना एनकेजे के नाम से बैंक खाता खुलवाया गया था, जबकि खाता खुलवाने और संचालन में योगेश बजाज जो कि कपड़ा कारोबारी है उसकी भूमिका सामने आई है, अमित योगेश के यहां का कर्मचारी है। प्रारंभिक जांच में यह भी उजागर हुआ है कि इसी तरह अन्य बैंकों, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक सहित कुल पांच बैंकों के खातों से भी लेनदेन किए गए हैं। पुलिस ने इन सभी खातों की जानकारी एकत्र कर जांच शुरू कर दी है।