अग्निवीर भर्ती रैली में सतना के 783 युवाओं का फिजिकल व मेडिकल टेस्ट

कटनी. झिंझरी स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली के अंतर्गत 16 फरवरी की रात सतना जिले के 783 युवाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिजिकल) एवं मेडिकल टेस्ट कराया गया। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का भी सत्यापन किया गया। अधिकारियों के अनुसार कटनी में 24 फरवरी तक चलने वाली अग्निवीर भर्ती रैली में कुल 15 जिलों के 5,374 ऐसे युवाओं को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने सेना द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

रैली के तहत 18 फरवरी को जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों के 785 युवा, 19 फरवरी को सभी जिलों के 730 युवा, 20 फरवरी को 638 युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। वहीं 23 फरवरी को मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की महिला अग्निवीर अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, फिजिकल और मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली के माध्यम से जनरल ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क और ट्रेड्समैन सहित विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा। रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल से लिंक आधार कार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य है।