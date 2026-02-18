परीक्षा के बीच तैयारी की चुनौती, विशेषज्ञों ने दिए सफलता के मंत्र, प्राचार्य व प्राध्यापकों ने बताए स्मार्ट स्टडी टिप्स

कटनी. जिले सहित प्रदेश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है। जहां एक ओर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, वहीं कुछ ही दिनों में कक्षा पांचवीं और आठवीं की बोर्ड पैटर्न पर परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक परीक्षा देकर तुरंत अगले विषय की तैयारी कैसे की जाए, ताकि परिणाम बेहतर आए और मानसिक दबाव भी कम रहे। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. चित्रा प्रभात, तिलक कॉलेज से डॉ. माधुरी गर्ग एवं डॉ. रुक्मणी प्रताप सिंह ने विद्यार्थियों के लिए विशेष तैयारी टिप्स साझा किए हैं।

डॉ. चित्रा प्रभात ने कहा कि परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे परीक्षा के बाद उसी दिन अगले विषय का संक्षिप्त रिवीजन अवश्य करें। पूरे सिलेबस को दोबारा पढऩे के बजाय महत्वपूर्ण टॉपिक्स, सूत्र, परिभाषाएं और संभावित प्रश्नों पर फोकस करें। उन्होंने सलाह दी कि पढ़ाई को छोटे-छोटे सत्रों में बांटें और हर सत्र के बाद थोड़ी देर विश्राम जरूर करें।