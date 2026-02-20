जंगल में अद्भुत नजारा: शिवलिंग पर सिर रगड़ता दिखा बाघ, video वायरल

इस संबंध में पान उमरिया रेंज अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि यह वीडियो सडार गांव से लगभग 400 मीटर की दूरी का है। क्षेत्र में गश्ती दल लगातार निगरानी कर रहा है। ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने, सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की समझाइश दी गई है। वीडियो ने जहां एक ओर लोगों की आस्था को छुआ है, वहीं दूसरी ओर वन्यजीव सुरक्षा और ग्रामीणों की सतर्कता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।