20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

जंगल में अद्भुत नजारा: शिवलिंग पर सिर रगड़ता दिखा बाघ, video वायरल

MP News: वीडियो में साफ नजर आता है कि बाघ कुछ देर तक शिवलिंग पर अपना सिर और जीभ रगड़ता है, फिर बिना किसी आक्रामकता के वहां से चला जाता है।

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Astha Awasthi

Feb 20, 2026

Tiger video viral

Tiger video viral (Photo Source - Patrika)

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील अंतर्गत सडार के जंगलों से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। जंगल में स्थित भगवान भोलेनाथ के प्राचीन शिवलिंग पर एक बाघ को अपना सिर रगड़ते हुए देखा गया। यह दुर्लभ दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अलग–अलग नजरिए से देख रहे हैं।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह घटना बीते बुधवार की देर शाम की बताई जा रही है। सडार ग्राम के पास जंगल क्षेत्र में स्थापित शिवलिंग के समीप बाघ बड़े ही शांत भाव से पहुंचता है। वीडियो में साफ नजर आता है कि बाघ कुछ देर तक शिवलिंग पर अपना सिर और जीभ रगड़ता है, फिर बिना किसी आक्रामकता के वहां से चला जाता है। इस दृश्य ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है।

क्षेत्र में बाघों की सक्रियता बनी हुई

सडार और आसपास के इलाकों में बाघ और अन्य वन्यजीवों की मौजूदगी पहले भी देखी जाती रही है। वन विभाग और ग्रामीणों के अनुसार यह इलाका वन्यप्राणियों के मूवमेंट का प्रमुख मार्ग है। हालांकि, मानव बस्तियों के नजदीक इस तरह बाघ का दिखना लोगों के लिए चिंता का विषय भी बन गया है।

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग इसे आस्था और चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं वन अधिकारियों का कहना है कि जंगली जानवर अक्सर अपनी गंध छोड़ने, खुजली मिटाने या क्षेत्र चिन्हित करने के लिए पत्थरों, पेड़ों या ठोस वस्तुओं पर सिर रगड़ते हैं। यह उनका स्वाभाविक व्यवहार है।

वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

इस संबंध में पान उमरिया रेंज अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि यह वीडियो सडार गांव से लगभग 400 मीटर की दूरी का है। क्षेत्र में गश्ती दल लगातार निगरानी कर रहा है। ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने, सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की समझाइश दी गई है। वीडियो ने जहां एक ओर लोगों की आस्था को छुआ है, वहीं दूसरी ओर वन्यजीव सुरक्षा और ग्रामीणों की सतर्कता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

जनगणना में नागरिकों से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, 10 लाख घरों की होगी मैपिंग
भोपाल
Census

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / जंगल में अद्भुत नजारा: शिवलिंग पर सिर रगड़ता दिखा बाघ, video वायरल

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानव तस्करी या बाल विवाह! शक्तिपुंज एक्सप्रेस से चार नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू

human trafficking
कटनी

51.50 करोड़ की लागत से बन रहा 650 मीटर लंबा आरओबी, रेलवे लाइन के ऊपर का हिस्सा शेष

Flyover construction halted on the railway line
कटनी

बंधन, एचडीएफसी, आइडीबीआई बैंक के मिले स्टेटमेंट, खाताधारकों से होगी पूछताछ

IPL सट्टा बाजार 3 हजार करोड़ पार, राजधानी में पुलिस का बड़ा एक्शन (photo-patrika)
कटनी

प्रदेश बजट से कटनी को बड़ी उम्मीदें, हर वर्ग को राहत की आस, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग आदि की सरकार से अपेक्षाएं

budget
कटनी

अग्निवीर भर्ती रैली में सतना के 783 युवाओं का फिजिकल व मेडिकल टेस्ट

agniveer
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.