मानव तस्करी या बाल विवाह! शक्तिपुंज एक्सप्रेस से चार नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू

बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में बच्चियों ने बताया कि उनके परिजन कम उम्र में शादी कराने की तैयारी कर रहे थे। इसी दबाव से बचने के लिए वे घर छोड़कर निकल गई थीं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बच्चियों का अकेले इतनी लंबी दूरी तय करना कई सवाल खड़े करता है। उन्हें किसी के बहकावे में लाया गया या नहीं, इसकी जांच जारी है। मानव तस्करी, बाल विवाह और श्रम शोषण, तीनों एंगल से मामले की पड़ताल की जा रही है।