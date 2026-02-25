संवेदनहीन स्वास्थ्य तंत्र की तस्वीर: दोपहर 12.30 बजे तक मर्ज से कराहते हुए करते रहे डॉक्टरों का इंतजार

मरीजों और परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में यह स्थिति नई नहीं है। आए दिन डॉक्टरों की लेटलतीफी और व्यवस्थाओं की अनदेखी से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद अस्पताल प्रशासन और सिविल सर्जन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। अस्पताल में मौजूद मरीजों ने आरोप लगाया कि न तो डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है और न ही मरीजों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। आम जनता ने प्रशासन से मांग की है कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति और जवाबदेही तय की जाए, ताकि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।