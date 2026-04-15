15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

जनगणना 2026-27: प्रथम चरण की गणना के लिए आज से मिलेगी ट्रेनिंग, स्कूलों में होगी यह समस्या

जिले को 16 चार्ज में बांटा, जनगणना की तैयारियां तेज, 4 हजार से अधिक कर्मचारी रहेंगे तैनात, मई में होगी मकानों की गणना

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Apr 15, 2026

Census process started in Katni

Census process started in Katni

कटनी. जिले में जनगणना को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार 15 अपे्रल से जनगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। पहले चरण में 4 हजार से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें करीब 2530 शिक्षक शामिल हैं। तीन दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सर्वे प्रक्रिया, डेटा संग्रहण और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।
जनगणना को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिले को 16 चार्ज में विभाजित किया गया है। इसमें कटनी, कटनी नगर, विजयराघवगढ़, बरही, बड़वारा, ढीमरखेड़ा, स्लीमनाबाद, बहोरीबंद और रीठी तहसीलें शामिल हैं। इसके अलावा नगर परिषद बरही, कैमोर और विजयराघवगढ़ को भी अलग चार्ज बनाया गया है, जबकि नगर निगम क्षेत्र को तीन जोनों में विभाजित किया गया है।

दो चरणों में होगी जनगणना प्रक्रिया

जनगणना का कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण मई माह में प्रस्तावित है, जिसमें मकानों की गणना और उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा। दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी।

डिजिटल माध्यम से होगा डेटा संग्रहण

इस बार जनगणना में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है। कर्मचारियों को मोबाइल ऐप और टैबलेट के माध्यम से डेटा एंट्री करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे त्रुटियों में कमी आएगी और कार्य तेजी से पूरा होगा। साथ ही, ऑनलाइन स्वयं-गणना की सुविधा भी नागरिकों को उपलब्ध कराई जा सकती है।

शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है असर

जनगणना कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगने से स्कूलों की नियमित पढ़ाई प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। करीब डेढ़ वर्ष तक शिक्षक इस कार्य में व्यस्त रहेंगे, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। इसको लेकर अभिभावकों और शिक्षा विभाग के बीच चिंता भी देखी जा रही है।

गोपनीयता और सटीकता पर विशेष जोर

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्रित की गई सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। कर्मचारियों को सटीक और निष्पक्ष जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजनाओं के निर्माण में सही आंकड़ों का उपयोग हो सके। जिला प्रशासन ने नागरिकों से कहा गया है कि जनगणना कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। यह प्रक्रिया विकास योजनाओं के लिए आधार तैयार करती है, जिससे भविष्य में क्षेत्र के विकास को गति मिलती है।

ये भी पढ़ें

जलकर पर चक्रवृद्धि ब्याज का बोझ: हजारों उपभोक्ता परेशान, जलसेवा बनी आर्थिक सजा
कटनी
Serious problems of public due to water tax

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Apr 2026 08:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / जनगणना 2026-27: प्रथम चरण की गणना के लिए आज से मिलेगी ट्रेनिंग, स्कूलों में होगी यह समस्या

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: शपथ से पहले सम्राट चौधरी ने की हनुमान पूजा, 11 बजे समारोह होगा आयोजित

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गजब मनमानी: 1734 पुनर्वास पट्टों की लीज दो साल से खत्म, कलेक्ट्रेट में धूल फांक रही नवीनीकरण की फाइलें

Rehabilitation leases expire two years from now
कटनी

गोरस मोबाइल ऐप: अब एक क्लिक पर मिलेगा पशुपालन का वैज्ञानिक समाधान, गजब होगा फायदा

Goras mobile app is being launched for cattle farmers.
कटनी

एवीएस फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा: 30 फीट ऊंचाई से गिरकर श्रमिक की मौत, फरवरी में भी मजदूर हुआ था कालकलवित

Electrician Dies in ABS Factory Accident
कटनी

लखपति दीदियों की उड़ान से बदल रहा ग्रामीण परिदृश्य, 1.44 लाख महिलाएं जुड़ीं स्व-सहायता समूहों से

Women in Self-Help Groups Are Driving Development
कटनी

कुठला हाई स्कूल का नया भवन हो रहा तैयार, बच्चों को नहीं मिलेगा खेल मैदान, अतिक्रमण हटाने में लापरवाही

Insufficient land allocated for the school
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.