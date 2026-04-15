जनगणना 2026-27: प्रथम चरण की गणना के लिए आज से मिलेगी ट्रेनिंग, स्कूलों में होगी यह समस्या

कटनी. जिले में जनगणना को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार 15 अपे्रल से जनगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। पहले चरण में 4 हजार से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें करीब 2530 शिक्षक शामिल हैं। तीन दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सर्वे प्रक्रिया, डेटा संग्रहण और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।

जनगणना को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिले को 16 चार्ज में विभाजित किया गया है। इसमें कटनी, कटनी नगर, विजयराघवगढ़, बरही, बड़वारा, ढीमरखेड़ा, स्लीमनाबाद, बहोरीबंद और रीठी तहसीलें शामिल हैं। इसके अलावा नगर परिषद बरही, कैमोर और विजयराघवगढ़ को भी अलग चार्ज बनाया गया है, जबकि नगर निगम क्षेत्र को तीन जोनों में विभाजित किया गया है।