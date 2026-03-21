जलकर पर चक्रवृद्धि ब्याज का बोझ: हजारों उपभोक्ता परेशान, जलसेवा बनी आर्थिक सजा

कटनी. नगर निगम में जलकर वसूली अब सेवा नहीं, बल्कि वसूली का खेल बनती जा रही है, 234 रुपए के मामूली मासिक बिल पर देरी होते ही 1.5 प्रतिशत मासिक चक्रवृद्धि ब्याज और भारी-भरकम सरचार्ज जोडकऱ उपभोक्ताओं को कर्जदार बना दिया जा रहा है, हालात यह हैं कि लोगों का मूल बिल कम और उस पर चढ़ा ब्याज ज्यादा हो गया है, 42 करोड़ के बकाए में करीब 70 फीसदी हिस्सा सिर्फ सरचार्ज का होना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है, इसे जबरन लागू कर आम जनता की जेब पर सीधा वार किया जा रहा है, हैरानी की बात यह है कि जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं...।

नगर निगम द्वारा जलकर पर लगाए जा रहे चक्रवृद्धि ब्याज ने शहर के हजारों उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। जहां एक ओर वर्तमान में पानी का मासिक बिल 234 रुपए निर्धारित है, वहीं समय पर भुगतान न करने पर उस पर सरचार्ज के साथ डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जा रहा है। इसके चलते छोटे बकाए भी कुछ ही समय में बड़ी राशि में बदल रहे हैं और उपभोक्ता आर्थिक बोझ से जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, प्रदेश के अन्य नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में इस प्रकार का चक्रवृद्धि ब्याज लागू नहीं है। इसके बावजूद कटनी में यह प्रावधान लागू कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। लोग बढ़े हुए बिलों को ठीक कराने नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।